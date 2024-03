LIVE – Mondiali atletica indoor Glasgow 2024 | sessione serale in DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMA FINALE DEL MATTINO 14.51: Le notizie peggiori arrivano da Samuele ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07: Malissimo in partenza Samuele Ceccarelli che deve recuperare e chiude al quarto posto. Vince Larsson con ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52: Mariano Garcia si impone come da pronostico con un ottimo 1’45?81 nell’ultima batteria, secondo posto per ... (oasport)