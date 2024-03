LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | Red Bull si nasconde | Alonso stupisce con l’Aston Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.07 In questa fase, Russell e i due piloti Ferrari sono tornati in pista con gomme soft usate, in attesa di provare l’ultimo vero time-attack a fine sessione. 14.03 La pista è in costante evoluzione (asfalto più gommato e temperature in calo) e Tsunoda ne approfitta, salendo al quarto posto con la Racings a 579 millesimi dalla vetta. Il giapponese ha fatto il tempo al secondo tentativo di time-attack con gomme soft. 14.00 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 FernandoAston1:31.582 1 2 George RUSSELL Mercedes+0.239 13 Charles LECLERC Ferrari+0.443 2 4 Carlos SAINZ Ferrari+0.620 2 5 Lance STROLL Aston+0.700 1 6 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.858 3 7 Alexander ALBON Williams+0.913 3 8 Lando NORRIS ...