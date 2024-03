LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | non ce la fa Leclerc | pole di Verstappen La griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIA CHE ORA LA DIFFERITA DELLE QUALIFICHE SU TV8 PROGRAMMA GARA SU TV8 SABATO 2 MARZO 18.13 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. 18.12 Domani capiremo che Mondiale aspettarci, se a senso unico o se in qualche modo la Ferrari potrà dare fastidio alla Red Bull. 18.11 La Ferrari deve guardare il bicchiere mezzo pieno. Al momento è la seconda forza, anche se va detto come siaa fare la differenza con la Red Bull, perché Perez è in terza fila… 18.10 Gira e rigira, inc’è sempre lui… MAXTAKESINThe Dutchman edges out Charleswith George Russell finishing third #F1 ...