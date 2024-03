LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | lampo Ferrari | Sainz davanti a tutti! Dalle 17 00 la verità con le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34ha risposto presente e si candida ad un ruolo da protagonista, ma dovrà fare i conti con Red Bull, Mercedes, McLaren e l’Aston Martin di Alonso. 14.32 Va in archivio una FP3 sicuramente interessante, che ci fornisce un quadro però solamente provvisorio in attesa delle. Si preannuncia una lotta infuocata per la pole position, con tanti pretendenti ed un gruppo di testa molto compatto e ravvicinato. 14.30 Finisce qui la terza sessione di prove libere, con la seguente classifica: 1 Carlos1:30.824 4 2 Fernando ALONSO Aston Martin+0.141 4 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.238 34 Charles LECLERC+0.270 4 5 Lando NORRIS McLaren+0.294 4 6 George RUSSELL Mercedes+0.366 4 7 Oscar PIASTRI ...