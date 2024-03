LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | iniziata la Q1! Ferrari con gomme medie

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Per il momento tutti gli altri piloti attendono ai box. 17.01 I primi a scendere in pista sono Leclerc, Sainz, Ocon e Gasly. Tutti con. 17.00 INIZIATE LE QUALIFICHE! 18 minuti la durata della Q3: i peggiori 5 piloti verranno eliminati. 16.58 Ci aspettiamo dei distacchi risicati rispetto alla passata stagione. 16.57 La pista di Sakhir vista dall’alto: Welcome to the first qualifying of the season Hands up who’s excited?! #F1 #GP pic.twitter.com/ARMXqqEpX8 — Formula 1 (@F1) March 1,16.56 Il regolamento non è cambiato: in Q3 e Q2 verranno eliminati i peggiori 5 piloti. Ne rimarranno dunque 10 a giocarsi la pole in Q3. 16.55 Ieri la Mercedes ha impressionato nelle prove libere. Era già al massimo del proprio ...

F1 Bahrain GP 2024 LIVE: Hamilton tops practice results and qualifying gets underway: The first grand prix of Formula 1’s 2024 season continues today with free practice three and qualifying ahead of Saturday’s race with the noise surrounding Christian Horner refusing to fade.Thursday’s ...msn

F1 | Scandalo Horner: Diffuse immagini scottanti in sala stampa – LIVE: Christian Horner potrebbe essere clamorosamente costretto alle dimissioni per aver mandato foto compromettenti.. Caso Horner Red Bull ...f1ingenerale

F1 LIVE Qualifiche GP Bahrain: segui la caccia alla pole in diretta: Nelle prove libere 3 Alonso e Verstappen si sono messi alle spalle della Ferrari. Mentre Leclerc ha chiuso con il quarto tempo, a causa di qualche errore sul finale. Venerdì mattina in salita per Hami ...autosprint.corrieredellosport