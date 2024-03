LIVE F1 | GP Bahrain 2024 in DIRETTA | Ferrari prova il time-attack | Leclerc in testa davanti a Hamilton

Leggi tutta la notizia su oasport

13.53 Miglior tempo provvisorio di Stroll con l'Aston Martin in 1'32?3, ma a breve arriverà la risposta di Alonso e Russell. In pista anche Verstappen con gomme dure, come Perez. 13.51 Nel frattempo la Haas di Magnussen balzaa tutti in 1'32?440, ma la pista migliora giro dopo giro e la classifica verrà rivoluzionata progressivamente. 13.49 Interessante strategia Red Bull, che manda in pista Perez con gomme hard per raccogliere dati preziosi su questa mescola in vista del GP. 13.47si porta al comando in 1'32?6, con un margine di soli 56 millesimi sue 85 su Sainz. Rispetto alla Mercedes, lehanno perso qualcosa nel T1 per poi recuperare nei due settori successivi. 13.46 Comincia anche il programma di lavoro ...