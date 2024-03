LIVE Darderi-Tabilo 0-2 | ATP Santiago 2024 in DIRETTA | break in apertura del cileno

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Ace (3°). 40-40 Altra prima vincente. 40-A Altro errore vistoso di rovescio. Inizio di partita orrendo, tanta tensione. 40-40 Ace (2°). 40-A Largo il dritto del, accolto dall’urlaccio di! 40-40 Lungo il rovescio di. 40-30 Brutto errore di rovescio in palleggio di. 30-30 Resta in campo il dritto di. 15-30 Prima vincente. 0-30 Clamoroso errore sottorete del. 0-15 Risposta fortunosa, sulla riga di rovescio dell’azzurro, sbagliadi dritto. 2-0 Risposta aggressiva e dritto a chiudere. 30-40 Risposta sulla riga di dritto del. 30-30 Ace (1°). 15-30 Lunga la smorzata di, arriva bene ma gioca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:40 Tra circa 20? scenderanno in campo Luciano Darderi e Alejandro Tabilo, che si giocheranno l’accesso alla ... (oasport)

Darderi-Tabilo diretta: segui la sfida dell’ATP Santiago LIVE: SANTIAGO DEL CILE - Luciano Darderi sfida nei quarti di finale dell'Atp 250 di Santiago il beniamino del pubblico di casa, il cileno Alejandro Tabilo, con l'obiettivo di continuare la scalata nel ...corrieredellosport

Darderi-Tabilo all'ATP Santiago: dove vedere in tv e streaming: Al secondo quarto di finale ATP in carriera, Luciano Darderi affronta Alejandro Tabilo, n. 51 al mondo e n. 4 del seeding. "Mi aspetto una partita difficile da gestire con il pubblico che lo sosterrà" ...sport.sky

LIVE Darderi-Tabilo, ATP Santiago 2024 in DIRETTA: si parte alle 22! Azzurro per entrare in top 70: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di quarti di finale dell'ATP 250 di Santiago del Cile tra Luciano Darderi e Alejandro Tabi ...oasport