LIVE Darderi-Tabilo 0-1 | ATP Santiago 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ace (1°). A-40 Prima vincente. 40-40 Lungo anche questo dritto dopo il servizio, da sinistra. 40-30 Risposta pesante di dritto dell’azzurro ma sbaglia poi il successivo. 30-30 Prima vincente. 15-30 Largo il dritto dopo il servizio del n.51 del mondo. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 In rete il back di, dopo uno dei mille cattivi rimbalzi che ci saranno. Campi dinon all’altezza. Alejandroal servizio 22:01 Giocatori in campo! 21:57 Due precedenti entrambi nel circuito challenger, su terra outdoor e nel 2023. Il primo vinto da6-4, 7-5 e il secondo da7-5, 4-6, 6-3. 21:52 Torneo diin cui è già acceduto in semifinale Sebastian Baez, che ha battuto 6-4, 6-4 ...