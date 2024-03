LIVE Biathlon | Individuale maschile Oslo 2024 in DIRETTA | vince Laegreid | ennesima tripletta norvegese Johannes Boe si porta a casa la coppetta | italiani fallosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 17.26 I piazzamenti degli: Didier Bionaz 36° a 4’50”; Hofer è 37° a 5’16” (4); Braunhofer 44° a 5’40” (2); Giacomel 44° a 6’08” (6); Elia Zeni 84° a 10’43” (6). 17.25 Si chiude ufficialmente l’di, questa la top-10: Sturla Holm(0) NOR 49’32?00 Tarjei Boe (1) NOR +28?5 Vetle Christiansen (1) NOR +1’05?0 Eric Perrot (1) FRA +1’06?4Boe (2) NOR +1’14?9 Andrejs Rastorgujevs (1) LV +1’44?0 Endre Stroemsheim (1) NOR +1’51?6 Campbell Wright (1) USA +1’59?8 Emilien Jacquelin (2) FRA +2’10?3Dale (2) NOE +2’16?3 17.24 Zeni è 84° a 10’43” (6). 17.22 Sta scendendo la nebbia piano piano su Holmenkollen, speriamo domani non ci siano problemi per ...