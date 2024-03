LIVE Biathlon | Individuale maschile Oslo 2024 in DIRETTA | Laegreid trova il 20 20 e ipoteca la vittoria Coppetta a J Boe | Bionaz miglior italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) I PETTORALI DI PARTENZA 16.51 Momento chiave in casa Italia, arriva Didierall'ultimo poligono e si gioca la top-10. 16.50 Tarjei Boe ha fatto un qualcosa di eccezionale nell'ultimo giro, asfaltando tutti.nei primi 2500 metri perde 24?, stesso tempo lasciato sul piatto da Perrot. Vediamo se si difenderà meglio Christiansen e riuscirà a piazzare la rimonta da podio. 16.49 Braunhofer hato lo zero nella seconda serie ma è 68° per due errori nella prima. 16.48 4/5 anche per Christiansen! Il norvegese è quarto a 1'08" a un giro dalla fine, e deve recuperare 8? sul francese Perrot per completare il podio tutto scandinavo. 16.47 Arriva uno dei momenti decisivi della gara, Christiansen entra per l'ultima serie con 8? da recuperare su ...