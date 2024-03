LIVE Biathlon | Individuale maschile Oslo 2024 in DIRETTA | inizia la gara | subito Giacomel in pista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.49 Sono 96 in tutto i partenti, e l’ultimo è Elia Zeni. Intanto partono i primi due norvegesi, Tarjei Boe e Johannes Dale. 15.47Tommyin, vediamo l’azzurro come approccerà quest’ultima fase della stagione. Per quello che riguarda oggi, primi 2500 metri assai duri, dopo contano parecchio i materiali. 15.45TA L’! Buon divertimento e buona tutti! 15.44 Si prepara a partire Tomas Mikyska, poi con il n.2 toccherà. Continua a piovere sulla collina di, mentre la nebbia che ha persistito fino ad orario di pranzo è sparita. 15.43 Lukas Hofer ...