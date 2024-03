LIVE Biathlon | Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA | Lisa Vittozzi ipoteca la Coppa di specialità! Tandrevold vince la gara e allunga nella generale

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELL’MASCHILE DIDALLE 15:45 Tereza Vobornikova (CZE) ha 17? di vantaggio dopo l’ultima serie su. Vedremo se li difenderà. A brevepasserà ai 14.4 km. Sta facendo un ottimo ultimo giro!! Elvira Oeberg va davanti a, che scala virtualmente quarta all’arrivo, anche se deve ancora percorrere l’ultima tornata. Chi può essere pericolosa per, è proprio. Se la norvegese, che sembra ormai aver vinto la, chiude prima eè settima,la norvegese. Sbaglia Lampic che era arrivata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELL’ Individuale MASCHILE DI Biathlon DALLE 15:45 13:12 Partite in ordine ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELL’ Individuale MASCHILE DI Biathlon DALLE 15:45 Addirittura Bendika (LTV) ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELL’ Individuale MASCHILE DI Biathlon DALLE 15:45 Tra circa 3? il terzo ... (oasport)

LIVE – Individuale femminile Oslo 2024 Biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA: Il LIVE e la diretta testuale dell'individuale femminile di Oslo 2024, gara della terzultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon.sportface

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi ci prova, meteo permettendo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della 15 chilometri femminile di Oslo, collina di Holmenkollen. Torna, in una delle sue catted ...oasport

LIVE Biathlon, Individuale maschile Oslo 2024 in DIRETTA: chi arginerà il dominio scandinavo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell'individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, in programma ad Oslo (Norvegia), g ...oasport