LIVE Biathlon | Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA | Lisa Vittozzi ci prova | meteo permettendo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella 15 chilometridi, collina di Holmenkollen. Torna, in una delle sue cattedrali, la Coppa del Mondo diaffronta questo ultimo trittico di stagione con 671 punti all’attivo, al momento si trova in terza posizione nella classifica generale. Le avversarie sono Julia Simon (662), Justine Braisaz (689) e Ingrid Landmark Tandrevold (719), che al momento indossa il pettorale giallo di leader. Partono con qualche barlume di speranza anche Elvira Öberg e Lou Jeanmonnot, ma hanno bisogno di piazzamenti quantomeno nelle prime sei posizioni ogni gara da ora a Soldier Hollow, la tappa che chiuderà la ...