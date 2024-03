LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Sveva Gerevini parte con il piede giusto nel pentathlon! Tra poco Ayomide Folorunso

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20: Queste le atlete al via nella prima batteria dei 400 femminili. Le prime due di ogni batteria più i migliori 4 tempi in semifinale: 1 CAY Shalysa WRAY 53.20 2 584 ESP Eva SANTIDRIÁN 52.67 3 563 CZE Tereza PETRŽILKOVÁ 51.88 4 746 POR Cátia AZEVEDO 52.46 5 624 GBR Laviai NIELSEN 51.11 6 758 ROU Andrea MIKLÓS 51.11 11.18: Questa la classifica del pentathlon dopo la prima prova: 1 2 María VICENTE ESP 8.07 0.140 1113 2 1 Chari HAWKINS USA 8.16 PB 0.149 1093 3 2 Abigail PAWLETT GBR 8.25 0.147 1073 4 2 Noor VIDTS BEL 8.27 0.156 1068 5 2ITA 8.28 0.148 1066 6 2 Sofie DOKTER NED 8.29 PB 0.127 1064 11.15: La spagnola Maria Vicente vince con 8?07, seconda Pawlett con 8?27, terza Vidts con 8?27, quartacon 8?28 11.13: ...

