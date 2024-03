LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Sveva Gerevini e Ayomide Folorunso le prime a scendere in pista! Attesa per Ceccarelli e Ali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49: A seguire le batterie dei 400 donne conche punta alla finale. L’olandese Bol, attualmente primatista mondiale al coperto con un tempo di 49.24 è la favorita. Dopo aver ottenuto due argenti a Belgrado e due ori a Istanbul, è probabile che possa replicare il successo anche a Glasgow. Anche la connazionale Lieke Klaver è in lizza per il podio, insieme ad altre specialiste come Holmes e Diggs degli Stati Uniti e Vondrova della Repubblica Ceca. 10.46: Si parte alle 11.05 con i 60 metri ostacoli del pentathlon. Al via per l’Italiache punta ad un risultato di prestigio. La giovane atleta spagnola Maria Vicente emerge come una delle favorite in un gruppo di talenti che include le migliori cinque specialiste ...