LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Folorunso si ferma in batteria nei 400 | Sveva Gerevini parte bene nel pentathlon!

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57: Questi i protagonisti della secondadei 400 maschili: 2 101 ALB Franko BURRAJ 46.83 3 276 LTU Tomas KERŠULIS 45.78 4 132 BRA Lucas CARVALHO 46.85 5 252 JAM Rusheen MCDONALD 47.07 6 168 CZE Mat?j KRSEK 45.86 11.53: Dominio assoluto del norvegese Warholm che vince senza problemi con 46?68, secondo lo sloveno Ferlan con 47?04, stesso tempo ma terzo posto per lo statunitense Patterson 11.51: C’è Warholm nella primadei 400 maschili. Questi i protagonisti: 1 290 MLT Graham PELLEGRINI 47.55 2 141 CAN Ibrahim AYORINDE 46.74 3 354 SLO Rok FERLAN 46.63 4 412 USA Jacory PATTERSON 45.05 6 313 NOR Karsten WARHOLM 45.05 11.48. L’azzurraesce al primo turno nei 400. Le qualificate con i crono sono Vondrova e Williams, serviva un secondo in ...

LIVE Glasgow, al via i Mondiali indoor: In corso a Glasgow la prima sessione dei Mondiali indoor, in diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay. In serata, alle 21.20, la finale del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir.fidal

