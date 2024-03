LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Fabbri subito 21 96!!! Gerevini si gioca il podio nel pentathlon! Ali in finale nei 60 22 45!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMADEL MATTINO 21.41: Caduta e infortunio per Elson, vince il kenyano Keter, secondo posto per Beamish e terzo per Bibic 21.40: Mahuchikh supera 1.95 al primo tentativo 21.38: Secondo nullo di Campbell nel peso 21.37: Anche Olyslagers supera 1.95 al primo tentativo 21.37: Honsel supera 1.95 al primo tentativo! 21.36: Questi i protagonisti dell’ultima batteria dei 1500: 1 211 GBR Callum ELSON 3:39.55 3:39.55 63 2 127 BEL Thomas VANOPPEN 3:38.72 3:38.72 124 3 315 NZL Geordie BEAMISH 3:36.81 – – 4 263 KEN Vincent Kibet KETER 3:34.44 3:34.44 15 5 145 CAN Charles PHILIBERT-THIBOUTOT 3:36.53 3:36.53 27 6 402 USA Hobbs KESSLER 3:33.66 3:33.66 11 7 355 SRB Elzan BIBI? 3:37.84 3:40.88 41 21.35: Nullo il secondo lancio di21.34. Anche ...