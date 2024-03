LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Fabbri in zona podio con 21 96!!! Gerevini per la medaglia! Ali in finale nei 60 22 45!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMADEL MATTINO 22.12. Il belga Doom con il personale di 45?69 vince la prima semi, primato nazionale e secondo posto con 45?98, terzo con il record nazionale l’ungherese Molnar con 46?08 22.10: Al via la prima semidei 400 metri maschile. Questi i protagonisti: 1 375 TTO Jereem RICHARDS 45.00 47.04 39 2 101 ALB Franko BURRAJ 46.83 46.86 264 3 308 NGR Dubem NWACHUKWU 46.30 46.30 67 4 337 POR João COELHO 46.35 46.35 21 5 229 HUN Attila MOLNÁR 46.22 46.22 18 6 121 BEL Alexander DOOM 45.89 45.89 37 22.09: E’ oro per l’Australia con Olyslagers che supera 1.99, Mahuchikh regala l’argento all’Ucraina con 1.97, bronzo per la slovena Apostolovski 22.08: Questi i qualificati ai tre lanci di...