LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Fabbri di bronzo nel peso! Quarti Gerevini e Weir | Ali tra poco in finale nei 60

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMADEL MATTINO 22.37: Nell’oro va allo statunitense Crouser con 22.77, argento per il neozelandese Walsh con 22.07,percon 21.96, quartocon 21.85 22.36: Intanto annunciamo il record italiano nel pentathlon di Svevacon 4559. L’oro va alla belga Vidts con 4773, argento per la finlandese Vanninen con 4677, record nazionale, terzo posto per l’olandese Dokter con 4571 22.35: LEONARDOE’ DI! Nullo il suo ultimo lancio ma sul podio c’è ancora lui, dopo l’argento di Budapest, arriva ildi Glasgow. Quartocon 21.85 22.34: E’ PODIOOOOOOOOOOOOOOOO ...