LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | Eloisa Coiro in semifinale col secondo tempo all time in Italia! Tra poco Tecuceanu

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12: Salming supera 1.82 al primo tentativo, errori per Vidts e Vanninen 13.11: Weshke sale al quarto posto con 19.62 nel peso 13.06: Salgono a 1.82 solo Vidts, Salming e Vanninen, uniche tre ad aver superato 1.79 13.05: VA IN TESTA LA CANADESE MITTON NEL PESO! 20.20, personale stagionale, per la nordamericana che supera Ogunleye al quarto lancio 13.04: Si imballa la britannica Boffey, che chiude al quarto posto ed è eliminata. Vince Nakaayi con 2’02?42, seconda Hoffmann con 2’02?53. le due ripescate sono la spagnola Ibarzabal e la kenyana Kiprotich 13.03: terzo errore per Gerevini a 1.79 13.00:errore per Gerevini a 1.79 12.59: Queste le protagoniste dell’ultima batteria degli 800 femminili: 2 540 CAN Madeleine KELLY 2:00.11 2:00.93 72 3 827 USA Addison WILEY 2:00.70 2:00.70 44 4 615 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.08: C’è Sveva Gerevini al via della seconda batteria dei 60 ostacoli del pentathlon. Queste le protagoniste: 2 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: Queste le atlete al via nella prima batteria dei 400 femminili. Le prime due di ogni batteria più i migliori ... (oasport)

LIVE Glasgow, al via i Mondiali indoor: In corso a Glasgow la prima sessione dei Mondiali indoor, in diretta tv su RaiSport e in streaming su RaiPlay. In serata, alle 21.20, la finale del peso con Leonardo Fabbri e Zane Weir.fidal

LIVE – Mondiali Atletica indoor Glasgow 2024: sessione serale in DIRETTA: La diretta testuale della sessione serale di venerdì 1 marzo dei Mondiali indoor di Glasgow 2024 di Atletica: gli aggiornamenti LIVE ...sportface

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2024 in DIRETTA: subito Ali, Tecuceanu e Ceccarelli, attesa per Fabbri e Weir: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali di Atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Prima giornata di gare con ben cinque finali in programma e ...oasport