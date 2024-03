LIVE Atletica | Mondiali indoor 2024 in DIRETTA | bronzo per Fabbri | Gerevini ad un soffio dal podio! Ali si infortuna nella finale dei 60

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE BATTERIE E DELLA PRIMADEL MATTINO 22.53: Si riparte domattina con ladel lungo uomini e Furlani in pedana. Altra giornata importante per l’italia e dunque appuntamento a domani. Grazie per averci seguito e buona notte 22.52: Prima giornata all’insegna delle emozioni, dunque, al Mondiale di Glasgow. Italia protagonista su tanti fronti e siamo solo all’inizio! Tante belle gare oggi, belcon l’oro di Coleman nei 60 e di Crouser nel peso con grandi prestazioni 22.50: “In riscaldamento qualche crampo prima della, ho provato e quando ho sentito i primi segnali non ho voluto rischiare. Non ero in grado di correre”. Sembra dunque niente di grave per Chituru Ali 22.48. E’ partito forte Coleman che ha ...