LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 81-77 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | milanesi ko in Francia | si complica la risalita in classifica

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:03 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:00 17 punti di Joffrey Lauvergne e 12 per Mike Scott tra i transalpini, con Devon Hall autore di 19 punti tra i meneghini insieme ai 15 di Maodo Lo. Sedicesima sconfitta per l’EA7 Emporio Armani in questa stagione, che non riesce ad espugnare l’impianto alle porte di Lione. Finisce qui: l’batte l’per 81-77 e trova la prima vittoria nella LDLC Arena! Per l’ora la strada verso i playin si fa sempre piùta. 81-77 1/2 per Ndiaye! Maodo Lo fallisce la ...