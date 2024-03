LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 39-35 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | le triple di Hall tengono i meneghini a contatto dopo 20?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 1 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo l’è ancora avanti, ma l’rimane a! 39-35 ANCORA LUIII: DEVOOOON HAAALLL!! LA TRIPLAAAAA 39-32 Appoggio di Ndiaye per il +7! 37-32 DEVOOOON HAAAALLL!! BOMBAAAAAA 37-29 Lauvergne finta ed elude la difesa milanese: +8e 12 punti per lui, 6/6 dal campo. 35-29 2/2 per Devona cronometro fermo: mini-break di 5-0 deie -5! 35-27 MAODOOO LOOOO! TRIPLA DALL’ANGOLOOOOOOO 35-24 Lauvergne deposita in fondo alla retina il pallone del massimo vantaggio a +11: time-out immediato di Ettore Messina! 33-24 Luwawu-Cabarrot glaciale dall’arco: +9! 30-24 Primo canestro del match per Kahudi che vale il +6 ...