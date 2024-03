Lite tra vicini finisce in tragedia a Bagheria | pittbul aggredisce madre e figlia incinta

Leggi tutta la notizia su ilpalermo

(Di venerdì 1 marzo 2024)– Momenti di terrore ieri in un complesso condominiale di, dove unatra vicine di casa è sfociata in una violenta aggressione da parte di un cane pitbull. Stando alle prime ricostruzioni, una donna di 68 anni e suadi 38 anni,, si erano recate presso l’abitazione di una vicina per discutere di una questione condominiale. Ne è nata però una accesa discussione, con urla che hanno richiamato e probabilmente innervosito il pitbull di proprietà della vicina. Improvvisamente il molosso ha aggredito le due donne, mordendole in più parti del corpo. Laha riportato una grave ferita alla mandibola ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvare lei e il bambino. Anche la ...