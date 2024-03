Lite in famiglia | uomo muore accoltellato nell’Astigiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Undi 50 anni, di origine russa, è stato ucciso a coltellate al culmine di unaina Nizza Monferrato, in provincia di Asti. A colpirlo, con un numero ancora imprecisato di fendenti, sarebbe stata, secondo quanto emerso in un primo momento, la figlia 19enne. In casa erano presenti anche i fratelli più piccoli. I soccorsi sono arrivati quando l'era già agonizzante.

