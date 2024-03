L' italiano minacciato di morte dagli ucraini e Parenzo lo sfotte | Ma lei dov' è ora? | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il nemico pubblico numero uno degli, addirittura sulla lista nera del presidente Volodymyr Zelensky. E pensare che Amedeo Avondet,, dalle nostre parti è quasi sconosciuto. Un motivo, in realtà, c'è: si tratta di un giovane giornalista di stanza a Mosca e finito agli onori (si fa per dire) della cronaca per l'incredibile e assai sopetto scoop del sito con cui collab, il Corrispondente. La testata misteriosa (non si sa né chi sia l'editore né chi la diriga) è riuscita qualche giorno fa a bruciare la stampa mondiale dando per prima la notizia delladell'ex pilota russo Maxim Kuzminov, trovato senza vita in Spagna dopo aver disertato in Ucraina. Secondo molti, dietro la “bomba” ci sarebbe lo zampino degli 007 di Vladimir Putin, con Il Corrispondente ingranaggio nella sofisticata macchina di ...