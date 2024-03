L’Iran al voto | ma non si prevedono cambiamenti

Paese alle urne per il rinnovo del Parlamento e dell'Assemblea degli Esperti, vincitori annunciati gli ultraconservatori Sullo sfondo di due guerre a cui non ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Sullo sfondo di due guerre a cui non è certo estraneo, a Gaza come attore protagonista e in Ucraina più defilato, ... (dayitalianews)

Sulle elezioni in Iran lo spettro dell’astensione e la grande partita per la successione (anche collegiale) a Khamenei: Il Sistema è in fibrillazione, in ballo c'è la legittimità della Repubblica Islamica, gli appelli a votare si moltiplicano, il nemico è sempre lo stesso: l'Occidente che soffia sul fuoco ...repubblica

Iran, aperti i seggi per le elezioni legislative: TEHERAN, 01 MAR - Si sono aperti stamattina in Iran i seggi per le elezioni legislative, il primo voto nazionale dopo il vasto movimento di protesta che ha scosso il Paese alla fine del 2022. (ANSA) ...ansa

Elezioni legislative in Iran, Khamenei tenta di contrastare la bassa affluenza: Sono le prime elezioni che si tengono nel paese da quando sono iniziate le proteste per l’uccisione di Mahsa Amimi da parte della polizia «Votate nelle prime ore», con queste parole l’Ayatollah Ali ...editorialedomani