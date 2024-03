L’intesa Sancito un patto tra Usd 1904 e Ricordi di Palio

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Usd Millenovecentoquattro e l’Associazionedie di Siena annunciano di aver operato lo scambio formale e reciproco di una quota associativa con diritto di presenza e voto nell’altrui assemblea a sancireraggiunta. "La reciproca affiliazione è evento naturale – dice Michele Fiorini, presidente didi-. Entrambe le associazioni infatti sono accomunate da ideali, visioni, progetti e intenti comuni. Ci interessa soprattutto il tentativo, anche nel mondo sportivo senese, di ripartire dalle forze e le risorse della gente comune. Sicuramente la collaborazione produrrà frutti positivi per la comunità senese". "Millenovecentoquattro ha tratto e trarrà molti spunti dall’esperienza didi– dice Simone Bernini, consigliere della ...

