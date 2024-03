L’intervista Sigismondi | “Marsilio in tandem con Meloni sta rendendo l’Abruzzo più forte”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Il presidenteha lavorato bene e ne ho conferma sempre di più nel corso degli incontri elettorali”: parola di Etel, senatore di Fratelli d’Italia, contattato telefonicamente dal Secolo, tra un comizio e l’altro in giro per il suo Abruzzo. Senatore, il Cipess ha formalizzato un impegno del governo: la ferrovia Roma-Pescara si farà. Cosa cambia per? È un’opera strategica che non stento a definire epocale, perchè collega Adriatico e Tirreno: una linea che consentirà il collegamento ferroviaria tra Roma e Pescara in due ore, dimezzando quasi i tempi di percorrenza. Dopo anni di promesse non mantenute, ci voleva un governo di centrodestra per rimettere in piedi una regione che era stata messa in ginocchio dal centrosinistra. Una misure che smentisce anche ...