L’intervista Montaruli | “A Torino da anni impera la violenza antagonista | e il sindaco Pd è complice”

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’allarme sicurezza, messa a rischio da antagonisti e anarchici, aha raggiunto livelli record: violenze, provocazioni e aggressioni alle forze dell’ordine sono all’ordine del giorno. Con l’aggravante di un’amministrazione che coccola i centri sociali più violenti. “L’assalto alla volante della polizia davanti alla sede della Procura è un episodio di una gravità inaudita. Che rafforza le strategie della tensione e l’arroganza degli antagonisti”. Parola di Augusta, torinese doc, vicepresidente di FdI alla Camera, una lunga militanza a destra fin da giovanissima. Al Secolo racconta di essere molto preoccupata per il clima di impunità che si respira in città. L’assalto degli antagonisti alla volante della polizia ha destato molto sconcerto. È un campanello di allarme? È fatto gravissimo, da chiunque fosse stato commesso. In questo ...