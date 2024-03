Ruba una vettura all’interno del parcheggio Stazione Alta Velocità di Afragola : arrestato un 53enne. Fermato per un controllo in autostrada Alta Velocità ... (puntomagazine)

Numero uno Roma: Juventus e Inter ribaltate: Juventus e Inter beffate A proposito di italiani in rampa di lancio, anche se ha sei anni in più di Baldanzi, il nome di Di Gregorio sembra far gola alla Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la ...asromalive

L'Inter fa gola all'Europa: non solo Inzaghi, ecco il valore di tutti i big nerazzurri nel mirino dei top club: Per cui vediamo, all'Interno della rosa dell'Inter, quali sono i big che fanno gola ai top club europei, la durata del loro contratto con i nerazzurri e il loro valore di mercato.calciomercato

Inter, tifosi disperati ma il sacrificio è necessario: vola in Inghilterra per 90 milioni: Il faro del centrocampo dell’Inter che Interessa moltissimo a due club della premier league in particolare Liverpool e Arsenal ma che fa gola anche in Spagna. Ancelotti è un grande estimatore del ...ilovepalermocalcio