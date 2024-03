Liam Gallagher e John Squire | il ritorno della british old school

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 1 marzo 2024) Quelli che hanno adorato gli Oasis e gli Stone Roses ameranno fottutamente questo album" aveva scritto via social nei giorni scorsia proposito del disco realizzato insieme a, chitarrista degli Stone Roses. Beh, aveva perfettamente ragione perché l'incontro tra questi campionioldè una delle cose migliori che si siano sentite negli ultimi tempi. Certo, in un'era in cui di dischi che vale la pena ascoltare per intero ce ne sono troppo pochi, non è complicato farsi notare quando si possiede un po' di artecanzone. Difficile non percepire l'eco del primo fondamentale album degli Oasis, Definitely Maybe, in I'm so bored, così come nella successiva Mother's nature song c'è qualcosa di intrinsecamente ...