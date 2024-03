LG detiene oltre il 50% di quota del mercato dei TV OLED

(Di venerdì 1 marzo 2024) LG Electronics festeggia 11 anni come leader dinel segmento dei televisori in tecnologia. Chiuso il 2023 con il 53% didi....

Indignati per la Salis. Ma le carceri italiane sono come le ungheresi: oltre alle solite, eterne e disgraziate prepotenze della Polizia penitenziaria. In altre parole, alla detenuta Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, auguriamo di poter scontare un'eventuale pena in ...ilgiornale

Stop ai fondi all’Unrwa: è colpa dell’occupazione israeliana se la guerra a Gaza continua: "La decisione dei Paesi finanziatori di sospendere i fondi proprio nel momento di maggiore crisi umanitaria mai sperimentato dalla popolazione della Striscia appare puro cinismo" ...ilfattoquotidiano

La fotografia delle carceri italiane: i numeri: Quasi diecimila persone in più rispetto ai posti disponibili ed un numero di suicidi deve far riflettere. La situazione delle carceri italiane è complessa, da più punti di vista ...ilbolive.unipd