Leve di potere | Mosca sfrutta i “frozen conflicts” in Trasnistria e Gagauzia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Fin dal 1991 la repubblica separatista della Transnistria è stata uno degli strumenti per eccellenza nel processo di influenza disulla Moldavia; ma accanto alla più nota Transnistria, anche la meno conosciuta regione autonoma dellaè stata (ed è tutt’ora)ta dal regime russo per esercitare pressione su Chisinau, al fine di mantenerla il più possibile nell’orbita della Federazione Russa ed evitare (o quantomeno rallentare) il suo avvicinamento all’Unione europea e all’Occidente in generale. La tattica del Cremlino è quella di stressare i malumori esistenti in entrambe le regioni per fare pressione su Chisinau, segnalando parallelamente la sua intenzione di occupare l’Ucraina sud-occidentale così da stabilire un ponte terrestre che colleghi l’entroterra russo alle due regioni filorusse. Difficile credere che il ...