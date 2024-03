L’eterno ritorno di questo Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 1 marzo 2024) Beatrice Luzzi (Us Endemol Shine) L‘allungamento di un programma non è sempre un male o comunque porta con sè lati positivi e negativi. Quando si parla di fiction o di talent e reality può rivelarsi, nei limiti, addirittura auspicabile. Nel caso di, edizione 2023/2024, possiamo lasciare scampo a qualsiasi interpretazione e dare per assodato che l’allungamento non ha portato a niente di buono. Anzi ha solo amplificato i difetti di questa edizione. Dopo 40 prime time, i temi forti sono ancora quelli delle prime puntate. Un eternonon spezzato dai nuovi ingressi – anche quelli azzeccati sono stati mandati via subito – e nemmeno dalle dinamiche mutevoli della convivenza. L’edizione ha avuto due poli. Il primo e più vigoroso gravita attorno a Beatrice Luzzi,protagonista e personaggio da ...