L’esperto dei trasporti Rupi | Guasti frequenti Serve un’analisi attenta sulla manutenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) "Quando i ritardi sono non occasionali ma sistematici e rendono il servizio distante da quello pensato, allora la situazione va approfondita per capire la causa e intervenire". Così Federico, aretino e professore all’Università di Bologna di Pianificazione dei, tra i massimi esperti del sistema ferroviario italiano, dice la sua sui ritardi - quotidiani e fastidiosissimi -linea Arezzo Firenze, quei ritardi rendono ogni viaggio dei pendolari un’autentica odissea. La premessa che ci fa il professore è di non aver studiato specificatamente il "caso valdarnese" ma che comunque sia possano esserci degli elementi che, al di là degli aspetti tipici di una situazione, possano inificiare il trasporto ferroviario. "Il fatto che, sul tabellone in cui si leggono i vari treni e rispettivi orari, ci sia anche una colonna dei ...