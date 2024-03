L’eredità impossibile da accettare Due case da trasformare in mini Rsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Storia di un testamento con relativa eredità che, pur non facendo litigare i successori, si dimostrada mettere in pratica. Perché il testamento lascia dei beni a certe condizioni che uno di loro ritieneda assecondare. Siamo nel 2016 quando viene a mancare una novantenne, che in vita ha lavorato e dimorato a Milano ma che poi, una volta in pensione, si è trasferita a Sergnano. Nella sua vita era benestante. Ha però avuto varie sfortune, tra cui quella di perdere l’unica figlia nel fiore degli anni e poi, una volta trasferita a Sergnano, restare ben presto vedova e quindi sola. Avendo una disponibilità di un paio di milioni di euro, prima di morire l’anziana ha pensato bene di distribuire tutto tra le persone a lei più care e di predisporre un lascito anche al Comune. A quest’ultimo la donna ha regalato due ...