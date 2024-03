Leonardo | ricavi +3 | 8% nel 2023 | profitti da record grazie alle guerre in corso

(Di venerdì 1 marzo 2024) I risultati preliminari diper ilfanno segnare un +3,8%. La società conferma l’ottima performance, non solo raggiungendo ma anche superando gli obiettivi. Isalgono a 15,3 miliardi (+3,9%), gli ordini a 17,9 miliardi (+3,8%) ed Ebita a 1,29 miliardi (+5,8%). “L’andamento commerciale nei diversi business, flessibilità finanziaria, politica disciplinata dei costi e degli investimenti – ha commentato l’amministratore delegato Roberto Cingolani – sono alla base dei risultati positivi raggiunti”. A dettare i risultati è anche il contesto geopolitico, conche si conferma il primo produttore di armi dell’Unione Europea. Secondo la ‘Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento’, le aziende italiane hanno ...

