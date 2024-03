L'elettronica nel cestino. La Brianza riciclona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel 2023 Erion WEEE, il Consorzio del Sistema Erion dedicato ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ha gestito in Lombardia oltre 40.700 tonnellate di Raee domestici, equivalenti al peso di 113 airbus, facendo posizionare la regione al primo posto nella classifica delle più virtuose d’Italia. Anche grazie al contributo di Monza e, terza provincia per raccolta dopo Milano e Brescia. In questa tipologia di rifiuti prevalgono lavatrici, lavastoviglie e forni con 21.500 tonnellate; più di 11.300 tonnellate sono rappresentate da frigoriferi, congelatori, grandi elettrodomestici. Terza posizione per tv e monitor con 3.900 tonnellate. Seguono i piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, informatica. Il corretto trattamento di questi rifiuti ha permesso di riciclare: 22mila tonnellate di ferro, pari a 63 volte il peso della copertura della ...