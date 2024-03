Lega Pro | due importanti rinnovi alla Juve Stabia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Duein casa. Le Vespe hanno reso noto il prolungamento del contratto con il centrocampista, classe '89, Alberto Gerbo fino al 30 giugno 2025. Contestualmente il sodalizio stabiese ha comunicato l'estensione dell'attuale contratto in essere con il difensore, classe '93, Daniele Mignanelli fino al 30 giugno 2025. La squadra di mister Pagliari è in testa al girone C diPro con 58 punti, a +7 sul Benevento quando mancano dieci giornate al termine della regular season. A dicembre la società aveva già provveduto ad ufficializzare il prolungamento del contratto con l'allenatore Guido Pagliuca sempre fino al giugno 2025.