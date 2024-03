Lega | Fedriga | ' prevalga spirito di unità'

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Lodiè fondamentale. È giusto fare tutte le riflessioni del caso, ma poi bisogna andare avanti con compattezza. È chiaro" che la"non è più il partito che prendeva il 34 per cento. Ma dobbiamo continuare a costruire con loche dicevo prima". Matteo Salvini "si è preso la responsabilità di guidare il partito in momenti buoni e in momenti difficili. Credo che lodi squadra e didebba prevalere". Lo dice in un'intervista al 'Corriere della Sera' il presidente della Regione Friuli, Massimiliano, che su una sua eventuale candidatura a segretario dellaafferma: "Leggo i retroscena, ma assicuro che sono interessato solo a continuare a fare il presidente della mia Regione".

