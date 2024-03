L’editoriale Elly porta a Roma gli “amichetti” del Pse | fronda anti-italiana tranne uno

(Di venerdì 1 marzo 2024)Schlein, quando mancano poco più di tre mesi alle elezioni, ha iniziato finalmente a discettare di Europa. È avvenuto ieri, durante la presentazione del congresso del Pse che si terrà a. La buona notizia finisce qui, perché la leader del Pd, nel presentare l’assise socialista, non è riuscita ad andare oltre la solita manfrina “sta”: «Altri hannoto in Italia euroscettici, nemici dell’interesse italiano, amici di Putin, nazionalisti di estrema destra – ha spiegato -. Noi portiamo gli amici dell’Italia: ci stiamo battendo per tirarla fuori dall’isolamento in cui la sta cacciando Meloni con la sua sudditanza verso gli alleati nazionalisti». Isolamento e sudditanza che continuano a vedere solo al Nazareno, dato che l’Italia su tutti i dossier qualific– dalla revisione della ...

I manganelli di Giorgia Meloni, ma se picchia il Pd va tutto bene: Proviamo a dare una lettura indipendente e sincera alla polemica in corso: sembra che Pd e 5Stelle vogliano farci credere che se alcuni manifestanti (mentre tentavano di forzare lo sbarramento della p ...today

Il Pse a congresso promette che non farà accordi con l’Ecr di Giorgia Meloni: A domanda diretta, Elly Schlein aveva risposto: «Noi siamo qui per vincere le europee come Pse, non c'è da dar nessun esito per scontato, sbaglia clamorosamente chi lo fa e non c’è da dare per ...editorialedomani

Un’Isola che aspetta: «Ora basta parole»: Su tutte, per quanto riguarda l’Isola, le Comunali di Cagliari e di Sassari. Elly Schlein e Giuseppe Conte non si erano incrociati nell’Isola durante la campagna elettorale, ma si sono spesi con ...unionesarda