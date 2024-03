Leao segna in Lazio-Milan ma la rete viene annullata | è fuorigioco | anche se sembra invisibile al VAR

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nel secondo tempoladell'1-0 per ilcontro la, rimasta in 10, ma il VAR annulla tutto: il portoghese si trova per un nonnulla inse dalle immagini non si vede chiaramente.

Il Milan pareggia 1-1 contro l'Atalanta e si allontana dal secondo posto, ora distante quattro punti. La Dea resta un'avversaria ostica per i rossoneri , che in ... (ilmessaggero)

Il gol contro l'Atalanta per Rafa Leao è come essersi tolto un macigno di dosso. Per la sua ultima rete in campionato bisogna tornare al 23 settembre scorso: ... (liberoquotidiano)

Lazio Milan: Leao mette nel mirino questo obiettivo, i traguardi che può raggiungere: Leao mette nel mirino un traguardo e un obiettivo di rendimento ... (2 gol 4 assist in totale) e mira a segnare ancora sarebbe il 4° nelle ultime 5 partite, il terzo consecutivo. Compleanno Roberto ...milannews24

Per noi non sei più così importante: Leao scaricato senza pietà | Lo hanno trattato come uno qualunque: L'attaccante portoghese del Milan sta vivendo una stagione di alti e bassi: i tifosi lo inneggiano, ma arriva una pessima notizia.ilgiornaledellosport

Serie A: in campo alle 20.45 Lazio-Milan DIRETTA: Non siamo riusciti a segnare un gol in più e ne abbiamo avuto le possibilità". Contro l'Atalanta sono mancati i tre punti ma si è visto un bel Milan, divertente e convincente. Merito soprattutto ...ansa