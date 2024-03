Le truppe occidentali sono già lì L' attacco di Lavrov

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Guerra, la Russia svela che leNatogià presenti sul territorio dell'Ucraina. «Legià presenti in Ucraina da tempo» e le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che non ha escluso un loro invio, di fatto «ha ufficializzato» tutto questo. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergeiintervenendo al forum diplomatico ad Antalya, in Turchia. «Ufficialmente è stato registrato il desiderio di inviarein Ucraina», ma «ufficiosamentelì. Senza i loro istruttori, le cosiddette armi a lungo raggio dell'Ucraina non potrebbero essere usate contro le città russe, lo capiamo tutti molto bene. Cimolte prove di questo e ne stanno ...