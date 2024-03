Le tre fasi dell’Inzaghi interista! Verso l’Olimpo e i suoi miti ? CdS

(Di venerdì 1 marzo 2024) Simone Inzaghi sta riscrivendo la storia dell’Inter. Il tecnico piacentino viaggia fortedei grandi allenatori nerazzurri. Treda raggiungere. L’UOMO DEL MOMENTO ? Inzaghi sta chiudendo il suo cerchio vincente all’Inter. E punta direttamente aldei grandi allenatori interisti. Simone è a meno uno dal tripletista José Mourinho, capace di portare a casa sei trofei in due anni, e a meno due da Roberto Mancini ed Helenio Herrera, che hanno vinto sette trofei con l’Inter. Inoltre, considerando la media punti generale, limitandosi però ai tecnici con almeno 100 panchine nerazzurre, Inzaghi in realtà è già in vetta, con 2,17 a partita. Dietro di lui i soliti, ovviamente, Mourinho, Mancini e quindi Conte. Appunto Conte. E’ da lì che la carriera di Inzaghi all’Inter ebbe inizio. Un percorso da ...

Mobilità docenti 2024 : tra pochi giorni il Ministero pubblicherà l'ordinanza e aprirà il sistema informatico per la presentazione delle domande. Dopo la ... (orizzontescuola)

In attesa della prossima Mobilità , i docenti interessati iniziano a porsi diverse domande sulla compilazione dell'istanza e sul funziona mento del sistema ... (orizzontescuola)

informazioni e prezzi per i biglietti per la gara tra Barcellona e Napoli, gara di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Per la gara tra ... (spazionapoli)

F1 su TV8, GP Bahrain 2024: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche: La sessione deputata a stabilire la griglia di partenza scatterà alle ore 17.00 italiane. Come d’abitudine saranno divise in tre fasi. Il Q1, la cui durata è di 18 minuti, servirà a eliminare cinque ...oasport

L'abilitazione è ancora speciale: C'è chi farà un'unica prova orale, chi aggiungerà due scritti, chi farà uno scritto e un orale suddiviso in tre fasi. Comunque, anche per il 2024 sopravviveranno le modalità speciali per lo ...italiaoggi

Tre vittorie su tre per la Rari Nantes Legnano: Tre partite e altrettante vittorie, nella domenica appena trascorsa, per le squadre della Rari Nantes Legnano impegnate nei rispettivi campionati PallaNuotoItalia ...legnanonews