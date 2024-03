Le trappole di Greg il barista Così “vendeva“ i ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Gaia, 16 anni - il nome è di fantasia, l’età no - era sdraiata sul bancone completamente nuda, ubriaca e probabilmente sotto l’effetto di sostanze proibite. Accanto a lei c’era un coetaneo, nelle sue stesse condizioni., come tutti chiamavano Graziano Rigamonti,di 34 anni di Besana Brianza che gestiva il Bar dello Zoo di Beverate di Brivio, era in piedi accanto ai due: aveva i boxer indosso, ma se li stava per togliere. A sorprenderlo, la notte del 21 agosto scorso, mentre stava per spogliarsi di fronte ai duesono stati il nonno e il papà dell’adolescente. La stavano cercando perché non era ancora tornata a casa nonostante fosse quasi l’alba. L’hanno trovata nel bar, dove ogni tanto lavorava per guadagnare qualche soldo: le saracinesche erano abbassate, le luci però ancora accese, la porta sul retro aperta e ...