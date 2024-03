Le statue di Rosa e Olindo a Erba | il significato dell’opera spiegato dall’autore

(Di venerdì 1 marzo 2024) Negli ultimi giorni, a, luogo tristemente noto per la strage perpetrata daBazzi eRomano nel dicembre del 2006, sono apparse due sculture a grandezza naturale dei due coniugi. L’opera d’arte, realizzata dall’artista Nicolò Tomaini, si intitola The Lovers e rappresentacon un arco in mano mentreè intenta a scoccagli una freccia al centro del petto. La statua diRomano a– fonte: Qui ComoL’autore, sui suoi canali social, ha descritto ildelle sue controverse sculture: “Quello che interessa è come nella società contemporanea si possa costruire una verità ufficiale, che poi all’occorrenza si può anche decostruire con gli stessi identici strumenti, per rifarla ancora e disfarla, tutte le volte che si ...

Una provocazione e allo stesso tempo una polemica a due giorni dall’udienza in cui si discuterà la revisione del processo per la strage di Erba . Due sculture ... (ilfattoquotidiano)

A due giorni dal processo di revisione, a Erba , in piazza del Mercato, vicino alla corte dove l’11 dicembre 2006 vennero uccise 4 persone appaiono due statue ... (gazzettadelsud)

Strage Erba, legali Azouz Marzouk: "Non ha sempre pensato che fossero stati Olindo e Rosa": Gli avvocati, nel giorno che apre la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati 17 anni fa all'ergastolo, spiegano a "Pomeriggio Cinque" la versione del proprio assistito. "La ...tgcom24.mediaset

Strage di Erba, l'accusa: "Revisione Grande bluff, solo suggestioni mediatiche": "Un can can mediatico, incontri pubblici e in tv, le statue di Olindo e Rosa apparse magicamente a Erba. Il popolo ha diritto ha essere informato, ma credo che si siano superati determinati limiti", ...adnkronos

Strage di Erba, Azouz Marzouk: «Rosa Bazzi e Olindo Romano sono innocenti, giustizia non è stata fatta»: «Loro sono innocenti, la giustizia non è stata fatta». Così Azouz Marzouk arrivando a Palazzo di Giustizia di Brescia in cui si discuterà della richiesta di ...leggo