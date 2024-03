Le sfide dell’Europa nel nuovo convegno Apef | Andreta a dialogo con Nicolais | Consiglio e gli emeriti Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’allargamento dell’Unione europea – dagli attuali 27 Stati ai 36 con le papabili new entry – le elezioni di giugno che potrebbero stravolgerne l’architettura in base allo schieramento che dovesse prevalere (confederazione, centrodestra; modello ibrido, centrosinistra), il passaggio da un sistema chiuso ad un complesso in cui la competitività o è frutto di una visione comune o non è. Sono le questioni messe sul tavolo nel pomeriggio all’Accademia Pontaniana di Napoli dal professore Ezio, già Capo Divisione e Direttore della ricerca della Commissione Europea e Presidente dell’Agenzia per la promozione della Ricerca Europea, invitato dall’(l’Associazione dei professoridell’Università di NapoliII) presieduta da Carlo Lauro, insieme ai soci Eduardo, emerito di ...