Le prove su cui si gioca la revisione del processo sulla strage di Erba

(Di venerdì 1 marzo 2024) AGI - "Non vedo l'ora che arrivi il primo marzo" aveva confidato Olindo a Rosa il 10 gennaio. Una telefonata dal carcere di Opera di lui a quello di Bollate di lei dopo la notizia che si sarebbe aperto uno spiraglio di speranza per cancellare l'ergastolo che stanno scontando dal 2011 per avere ucciso l'11 dicembre del 2006 Raffaella Castagna, il figlio di due anni Youssef Marzouk, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini nel condominio del Ghiaccio, a. Ironia del nome perché lavenne svelata da un furioso incendio diventando da quel momento non solo un fatto di cronaca nera ma un'ossessione mediatica e popolare. Tutto accadde in una ventina di minuti con armi mai trovate. Il primo marzo è arrivato e quello che era uno spiraglio tale sembra essere perché sarebbe un caso davvero fuori dall'ordinario un'assoluzione dopo tre ...