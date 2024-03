Le previsioni meteo per le giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma. Nuvolosità irregolare nel corso della giornata ma con basso rischio di fenomeni associati. Tempo stabile in serata e nottata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.. Tempo stabile al mattino con nuvolosità alternata a schiarite. Prime piogge in arrivo dal pomeriggio con maltempo poi in serata e nottata quando i fenomeni potrebbero anche assumere carattere di temporale. Temperature comprese tra +8°C e +17°C. Lazio. Molte nuvole in transito al mattino ma con locali fenomeni solo sui settori settentrionali della regione. Instabilità al pomeriggio sulle zone interne con piogge sparse e neve oltre i 1600-1800 metri. Variabilità asciutta dalla serata.. Tempo stabile al mattino con nuvolosità e schiarite. Prime piogge al pomeriggio a partire dai settori ...